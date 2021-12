Sa descente n’a fait aucun doute : Mikaël Kingsbury a retrouvé la première marche du podium samedi à Huez, lors de l’épreuve de duels des bosses.

Jean-François Téotonio La Presse

Il affrontait le Suédois Walter Wallberg en finale. Parti des blocs en trombe, Kingsbury a usé de sa vitesse et de sa stabilité pour finir la course bien en avant de son rival.

En vérité, il n’a fallu que quelques instants pour déterminer le vainqueur de la descente. Wallberg a trébuché dès le début. Bien qu’il ait terminé l’épreuve debout, Kingsbury n’avait qu’à rester sur ses skis pour confirmer l’inévitable.

Après avoir pris le troisième rang vendredi en individuel après une rare erreur, le Québécois de 29 ans était satisfait de sa performance samedi.

« C’était super, a-t-il commenté quelques instants après sa victoire. On a eu du beau temps toute la semaine ici en France. Hier, j’étais content de mon ski, j’étais rapide. Je savais que j’avais une belle chance dans les duels. »

C’est bon de finir tout ça sur une belle note avant Noël. Mikaël Kingsbury

Le Japonais Ikume Hiroshima a pris le troisième rang.

Ce dernier avait livré une descente folle en demi-finale face à Wallberg. Le Japonais avait chuté sur le côté, puis s’était relevé avant de retomber. Il avait finalement pu reprendre le contrôler de ses skis et terminer la course. Ça n’avait pas été de tout repos non plus pour Wallberg, mais c’est lui qui passait en finale pour y affronter Kingsbury.

Chez les dames, l’Australienne Jakara Anthony est repartie avec l’or, une deuxième victoire en autant de jours. Berkley Brown a été la meilleure Canadienne en se classant 15e. Chloé Dufour-Lapointe a pris le 20e rang, Sofiane Gagnon s’est classée 23e, tandis que Justine Dufour-Lapointe a obtenu la 35e position.