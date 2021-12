Une entente de dernière minute entre le gouvernement du Québec, la Fédération de patinage de vitesse du Québec et Patinage de vitesse Canada a permis de sauver la présentation des sélections olympiques sur longue piste et les championnats canadiens juniors qui auront bel et bien loin au Centre de glaces Intact Assurance de Québec du 27 au 31 décembre. Aucun spectateur ne sera cependant admis.

IAN BUSSIÈRES Le Soleil

La Coupe Canada 2 sur longue piste, qui devait avoir lieu aux mêmes dates et au même endroit, a cependant été annulée. Une entente exceptionnelle a permis le maintien des sélections olympiques et des championnats canadiens junior, dont le gouvernement a autorisé la tenue avec de strictes mesures sanitaires mises en place selon les recommandations de la direction de la santé publique.