Mikaël Kingsbury a retrouvé le podium en simple, mais pas la plus haute marche. Le bosseur de Deux-Montagnes a pris le troisième rang de la Coupe du monde de l’Alpe d’Huez, vendredi.

Simon Drouin La Presse

Dernier finaliste à s’élancer, le Québécois de 29 ans a commis une erreur qui lui a coûté très cher à l’atterrissage de son deuxième saut.

Son score de 81,34 points ne lui a pas permis de devancer les Japonais Ikuma Horishima (87,84) et Daichi Hara (82,96), respectivement premier et deuxième. Il a cependant pu se faufiler devant l’autre finaliste japonais, Kusoke Sugimoto, crédité de 79 points.

« C’est sûr que je suis un peu déçu du résultat, mais la saison est longue et j’ai le temps de me rattraper », a commenté Kingsbury quelques minutes après la cérémonie du podium, sa 95e en 114 départs sur le circuit.

Vainqueur de l’épreuve inaugurale de Ruka, le 4 décembre, le champion olympique a pris le huitième rang la semaine dernière à Idre Fjäll, son pire classement en 10 ans en simple. Il a cependant rebondi le lendemain avec une victoire en parallèle, sa 67e en Coupe du monde.

Meneur de la qualification et de la première finale à l’Alpe d’Huez, Kingsbury a encore été largement le plus rapide de la super finale, dévalant la pente presque deux secondes plus vite que les cinq autres finalistes. Mais sa vitesse sur le deuxième saut l’a un peu déstabilisé et il est arrivé sur l’arrière de ses skis à l’atterrissage.

« C’est sûr que j’ai entendu le score d’Ikuma en haut. 87. Je savais que j’avais fait ce score-là en finale 1. Je me sentais bien en haut de parcours, mais je suis peut-être rentré un peu trop vite dans le saut du bas, ce qui m’a fait atterrir un peu trop loin. C’est beaucoup là que ça s’est joué. »

Kingsbury a révélé avoir éprouvé des ennuis toute la semaine sur le deuxième saut, dont l’aire d’atterrissage était un peu trop plate à son goût. Il a donc joué de prudence toute la journée avec un saut désaxé de 720 plutôt que 1080 comme Horishima. La stratégie a fonctionné en qualifications et en finale 1, mais pas en super finale.

« J’ai décidé d’y aller un peu pour le temps, mais j’y suis allé un peu trop fort en super finale dans le bas de parcours. Mais de manière générale, je suis content de la façon dont je skie et je me sens dans le portillon de départ. »

Horishima conserve le maillot jaune de meneur au cumulatif de la Coupe du monde en simple, augmentant son avance de 40 points sur le Canadien (260 à 192).

De toute évidence, ce n’est pas le résultat que je souhaite. La saison est longue, mais je vais pousser jusqu’à la fin. Je sais que je recule un peu derrière Ikuma dans le classement, mais j’aime toujours mes chances. Mikaël Kingsbury

Kingsbury aura l’occasion de se reprendre dès samedi avec le deuxième parallèle de la saison. « J’ai bien fait en duel à Idre Fjäll et je suis excité pour demain. C’est une autre journée, je vais donc essayer de skier un peu mieux. »

Horishima était heureux de renouer avec son compatriote Hara sur le podium, mais un peu déçu que Sugimoto n’ait pas été en mesure de compléter le balayage japonais. « Kingsbury a fait une petite erreur, je pensais que ça y était. Le prochain but, c’est de faire ça aux Olympiques », a-t-il annoncé en riant.

Kerrian Chunlaud a été le seul autre Canadien à atteindre la première finale réservée aux 16 premiers. Deuxième plus rapide derrière Kingsbury, le skieur de Sainte-Foy a perdu un peu de son style en milieu de parcours. Il a abouti au 11e rang, son meilleur résultat depuis la compétition d’ouverture de l’hiver dernier, en décembre 2020.

Chez les femmes, la Torontoise Berkley Brown a été la meilleure Canadienne, se classant 15e de la première finale où elle a chuté après le premier saut.

Chloé Dufour-Lapointe (20e), Sofiane Gagnon (23e), Justine Dufour-Lapointe (35e) et Maia Schwinghammer (n’a pas terminé) se sont arrêtées en qualifications disputées durant la matinée.

L’Australienne Jakara Anthony s’est facilement imposée avec 85,97 points, une priorité de plus de huit points sur la Japonaise Anri Kawamura (77,21) et l’Américaine Tess Johnson (76,64). Il s’agissait d’un quatrième podium consécutif et d’une première victoire Anthony depuis le début de la saison.

La super finale a été assombrie par la lourde chute de la Française Perrine Laffont, touchée aux côtes. La championne olympique décidera plus tard si elle s’aligne à l’épreuve en parallèle samedi, dont elle a réalisé le deuxième score des qualifications.