Au lendemain de sa médaille d’argent à la Coupe du monde de ski cross de Val Thorens (France), Brittany Phelan s’est de nouveau frayé un chemin jusqu’en grande finale où elle a conclu au quatrième rang dimanche.

mathieu laberge Sportcom

La skieuse de Mont-Tremblant n’a pas connu un excellent départ alors qu’elle était côte à côte avec sa compatriote Marielle Thompson et la Suisse Fanny Smith. La médaillée d’or de samedi, la Suédoise Sandra Naeslund, caracolait déjà en tête à ce moment.

Smith s’est positionnée au deuxième rang au tiers du parcours avec Thompson et Phelan derrière elle. La dernière section en dévers a resserré les écarts, sauf que Naeslund n’a pas été inquiétée pour signer une deuxième victoire en deux jours devant Smith et Thompson.

Même si elle a raté le podium, la vice-championne olympique en titre n’était pas déçue de sa journée qui a été disputée sous un soleil radieux, contrairement à samedi.

« Je suis vraiment contente d’être une fois de plus en grande finale et d’avoir cette constance. Mon ski et mon approche envers les courses vont très bien et je regarde en avant pour améliorer certaines choses et rester bien concentrée sur mon ski », a expliqué la skieuse de 30 ans à Sportcom.

Hannah Schmidt (Mont-Tremblant) s’est arrêtée en quarts de finale et s’est classée au 11e rang.

Reece Howden a été le meilleur représentant du pays à la compétition masculine avec une septième place. Jared Schmidt (Mont-Tremblant) a fini 29e et Chris Del Bosco (Montréal) 33e.

Les skieurs se déplaceront à Arosa, en Suisse, pour une nouvelle étape du circuit de la Coupe du monde qui se mettra en branle dès lundi avec la présentation des qualifications.

« Chaque course est différente et j’ai hâte de découvrir ce nouveau parcours pour donner tout ce que j’ai à chaque descente », a conclu Phelan.