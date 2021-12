Éliot Grondin et sa coéquipière Meryeta Odine ont remporté la petite finale et se sont classés cinquièmes du concours par équipe présenté samedi, à la Coupe du monde de Montafon, en Autriche. Il s’agit du meilleur résultat récolté par le duo canadien qui en était seulement à une troisième participation à cette épreuve mixte de snowboard cross.

Sportcom

Les planchistes de l’unifolié ont été dominants lors de leur dernière sortie du jour. Grondin a d’abord procuré une avance à son équipe en remportant la course masculine. Puis, Odine a mis la touche finale en devançant toutes ses adversaires au départ féminin pour conclure la journée sur une bonne note.

Plus tôt, les représentants du Canada avaient terminé au deuxième rang de leur vague des quarts de finale. Ils ont toutefois vu leurs espoirs de podium s’envoler après la demi-finale où ils ont fini troisièmes.

Les Italiens Michela Moioli et Lorenzo Sommariva ont été les plus rapides lors de la grande finale et ont été couronnés à l’issue de l’épreuve. Ils ont été accompagnés sur le podium par les Tchèques Eva Samkova et Jan Kubicik, de même que des Français Chloé Trespeuch et Quentin Sodogas.

Les membres de l’équipe nationale de snowboard cross prendront la direction de l’Italie au cours des prochains jours. Ils y disputeront la Coupe du monde de Mont Cervin prévue le week-end prochain.