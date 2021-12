(Calgary) Valérie Maltais a réussi le meilleur résultat de sa carrière en prenant le sixième rang du 3000 m à la Coupe du monde de Calgary, vendredi après-midi. Pour la deuxième semaine de suite, l’athlète originaire de La Baie est passée sous les quatre minutes (3 min 59,73 s).

Simon Drouin La Presse

« Je me concentre à maintenir un bon tempo en début de course et ça me demande de la confiance. Cette confiance, je dois la bâtir en exécutant bien mon plan de course. Aujourd’hui, c’était probablement le meilleur 3000 m de ma carrière. J’en suis extrêmement contente. » L’ancienne spécialiste du courte piste grimpe au neuvième échelon du classement des longues distances.

Sa coéquipière Isabelle Weidemann occupe le premier rang, elle qui a gagné l’argent grâce à un record personnel de 3 min 55,33 s, à moins d’une seconde de la médaillée d’or, l’Italienne Francesca Lollobrigida. Au 5000 m masculin, Ted-Jan Bloemen a renoué avec le podium en prenant le troisième rang après sa huitième place à Salt Lake City. Le Suédois Nils van der Poel a encore écrasé la concurrence pour signer une quatrième victoire d’affilée.

Boisvert-Lacroix de retour dans le groupe A

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Alex Boisvert-Lacroix

Après un début de saison difficile, Alex Boisvert-Lacroix a réussi un troisième 500 m consécutif de qualité pour prendre le troisième rang du groupe B avec un temps de 34,47 s. Il a évité le pire en touchant la glace de la main dans le dernier virage. « Peut-être que mes talents de short tracker m’ont sauvé ! » Ce résultat lui permettra d’accéder au groupe A pour le deuxième 500 m dimanche.

Le gaillard de Sherbrooke en était très ému, lui qui dispute probablement la dernière Coupe du monde de sa carrière. « Ma copine, ma famille, tous mes amis vont pouvoir me voir à la télévision. C’est le fun de finir ça dans le groupe A », a-t-il dit avant de s’arrêter pour retenir des larmes. « J’ai fait 42 Coupes du monde en longue piste, cinq en courte piste, j’ai passé 15 ans dans l’équipe nationale. Ça en fait, du chemin. C’est certain que je vais vivre ce moment-là à 100 % dimanche. »

Son coéquipier Gilmore Junio, à qui il était jumelé, a terminé juste derrière au quatrième rang. Avec la victoire du Chinois Yang Tao, Junio ne pourra accéder aux 20 premiers, contrairement à Boisvert-Lacroix. Selon toute vraisemblance, le Canada ne comptera donc que deux partants sur 500 m aux Jeux de Pékin. Laurent Dubreuil étant déjà qualifié, Boisvert-Lacroix et Junio, les deux seuls à avoir réussi le standard, devraient donc se disputer le seul autre poste à la fin du mois à Québec.

De la nervosité pour Brunet

À moins que Cédrick Brunet ne réussisse lui aussi le minimum de sélection dimanche. À son baptême de Coupe du monde, le patineur de 21 ans a enregistré le 25e chrono vendredi (35,21 s). « Je vais l’avouer, j’étais un peu nerveux, c’est normal pour une première course internationale au niveau senior, a commenté l’athlète de Gatineau. Pour vrai, j’ai eu de bons feelings.

« Ce n’est peut-être pas le temps que je voulais que ça donne, mais je suis fier de ce que j’ai fait. Pour une première course internationale, je ne pouvais pas demander mieux. » Brunet juge « très réaliste » d’atteindre le temps de 34,90 s exigé par Patinage de vitesse Canada pour être considéré pour les JO.