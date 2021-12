La constance, ce n’est pas ce qui est le plus excitant. Je pense que les gens regardent plus Gao que moi ! Il a la chance de faire un temps incroyable. Je suis constant, mais le gars qui finit toujours deuxième, c’est plate. J’ai en moi une course spéciale, magique si on veut, mais il faut juste que je la sorte.