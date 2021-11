(Killington) L’Américaine Mikaela Shiffrin a souligné le retour en Amérique du Nord de la Coupe du monde de ski alpin féminin en établissant un autre record, et la double championne olympique a réussi l’exploit sur une montagne où elle a développé tout son talent.

Associated Press

Shiffrin a devancé la Slovaque Petra Vlhova — sa principale rivale — pour la 46e victoire de sa carrière en slalom. Du coup, elle a égalé une marque vieille de 32 ans pour le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde dans une même discipline, établie par le légendaire suédois Ingemar Stenmark au slalom géant.

Bien que l’Américaine de 26 ans provienne de Vail, au Colorado, elle peut presque décrire Killington comme une épreuve ayant lieu dans sa ville d’origine puisque lorsqu’elle était adolescente, elle s’entraînait au sein de l’Académie Burke Mountain.

Shiffrin accusait un retard de 20 centièmes de seconde sur Vlhova après la première manche, et bien qu’elle ait commis une erreur tôt en deuxième manche, une fantastique fin de parcours lui a assuré de conserver le meilleur temps de cette tranche de la course.

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova

Après avoir inscrit un chrono cumulatif de 1 : 38,33, Shiffrin a levé ses bras au-dessus de sa tête pour s’imprégner des acclamations de la foule partisane.

Puis, elle s’est retournée pour regarder sa rivale.

Vlhova a également commis une bourde, et elle s’est avérée encore plus coûteuse que celle de Shiffrin. La Slovaque a été presque une seconde plus lente que Shiffrin lors de la deuxième manche et au classement cumulatif, elle a terminé à 75 centièmes de seconde de l’Américaine.

Shiffrin, qui avait gagné les quatre courses précédentes présentées à Killington dans le cadre de la Coupe du monde, a alors pleuré.

L’épreuve prévue l’an dernier avait été annulée à cause de la pandémie.

La Suissesse Wendy Holdener, troisième à l’issue de la manche initiale, est demeurée troisième, à 83 centièmes de seconde de Shiffrin.

Au sommet du classement général de la Coupe du monde, Shiffrin détient une avance de 20 points. Celle-ci l’avance sur Vlhova est maintenant de 20 points.

Après avoir complété la première manche au 11e échelon, avec un chrono de 51,70 secondes, la Québécoise Laurence Saint-Germain a terminé l’épreuve au 13e rang, à 2,78 secondes de la gagnante.

L’Ontarienne Erin Mielzynski a été la seule autre Canadienne à participer à la deuxième manche. Elle s’est classée 20e, à 3,51 secondes de Shiffrin.