Brad Jacobs, Ryan Harnden et E. J. Harnden

(Saskatoon) Subir trois revers de suite lors d’une récente compétition, c’était peut-être ce qu’il fallait à Brad Jacobs et son équipe, pour être prêts en vue des essais olympiques de curling.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Une élimination hâtive en Grand chelem a amené le vétéran à se relever les manches, et on en voit le résultat au SaskTel Centre.

Jacobs a défait le champion titre Kevin Koe 8-2, jeudi. Il se trouve seul en deuxième place (5-1).

« Tout ce qui nous importe est de tout donner à chaque lancer », a résumé Jacobs.

Une fiche de 1-3 au National en Alberta a servi de réveil.

« C’était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, a dit un membre de son équipe, Marc Kennedy.

« Avant cela en saison nous avons très bien joué, mais nos rivaux ont aussi commis plusieurs erreurs.

« (Suite au National), nous savions qu’il fallait faire mieux : être mieux préparés et être conscients que les matchs ne seront pas faciles. »

À l’avant, Ryan Harnden et E. J. Harnden font du beau boulot pour Kennedy et Jacobs.

L’équipe a gagné ses trois premiers matchs de la compétition.

Jacobs a franchi les essais olympiques en 2013 en route vers l’or olympique à Sotchi, en 2014.

Kennedy, qui s’est joint au club en 2019, a remporté l’or aux JO de 2010, avec Kevin Martin. Il a pris part aux Jeux de 2018 avec Koe.

Brad Gushue (6-1) est assuré de passer en phase éliminatoire, ayant malmené Tanner Horgan 10-1.

Koe et Mike McEwen sont troisièmes, à 4-2.

« L’intensité a monté d’un cran parce que l’enjeu est plus grand, a dit Jacobs. Chaque match affecte beaucoup le classement. »

Le tournoi à la ronde se terminera vendredi soir.

Le top 3 va participer aux matchs éliminatoires.

Epping (3-3), Jason Gunnlaugson (2-4), Brendan Bottcher (2-5), Horgan (1-5) et Matt Dunstone (1-5) suivent au classement.

Chez les dames, Tracy Fleury (6-0) est assurée de prolonger son séjour, ayant battu Laura Walker 11-7.

Rachel Homan a vaincu Jennifer Jones 7-5, Krista McCarville a gagné 8-7 devant Kelsey Rocque et Casey Scheidegger a battu Jacqueline Harrison 7-6.

Jones (5-2) et McCarville (4-3) suivent au tableau. Kerri Einarson et Scheidegger ne sont pas loin, avec trois gains et trois revers chacune.

Les bris d’impasse (si nécessaires) et les demi-finales auront lieu samedi.

Les Jeux olympiques de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février.