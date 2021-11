Laurence St-Germain est excitée à l’aube d’une nouvelle saison de la Coupe du monde de ski alpin. Après s’être taillé une place parmi l’élite de la spécialité l’an dernier, la slalomeuse de St-Ferréol-les-Neiges a les dents longues en cette année olympique.

Marc Delbès La Presse Canadienne

« L’an dernier, j’ai été constante, obtenant quatre top-10 et le frôlant lors d’autres courses. Je suis satisfaite de ce que j’ai accompli, a confié récemment la skieuse de 27 ans. Cette saison, je veux me rapprocher du top-5 en Coupe du monde et je vise un podium aux Olympiques.

« Je suis contente de mon entraînement physique et de toute ma préparation sur neige. J’ai hâte de voir où je me situe parmi les meilleures, comparativement à l’année dernière. »

Et pour lancer sa saison, St-Germain renoue ce week-end avec plaisir avec la station de Levi, en Finlande, où elle a terminé respectivement sixième et huitième lors des deux slaloms de l’an dernier.

« Je connais bien la piste et nous y disputons encore deux courses cette année. J’espère faire encore mieux cette fois. »

Et contrairement à l’an dernier, les spectateurs seront au rendez-vous dans l’aire d’arrivée cette fois, ce qui ajoute à l’excitation pour St-Germain.

La performance de sa coéquipière Valérie Grenier, qui a décroché la septième place lors du slalom géant de Sölden, en Autriche, en lever de rideau de la saison le mois dernier, est également une grande source de motivation.

Après avoir connu son baptême olympique à PyeongChang en 2018, St-Germain est consciente qu’il lui reste encore à assurer sa qualification pour Pékin et que ses résultats en Coupe du monde seront déterminants – elle a besoin d’un top-7 ou de deux top-15 pour confirmer sa place.

« Je ne me concentre pas vraiment sur les objectifs de qualification, car mes objectifs personnels sont bien au-delà de ça. Je sais qui si je suis satisfaite de mes courses, ça va me permettre de me qualifier. Je me concentre davantage sur chaque course. »

L’Américaine Mikaela Shiffrin a donné le ton à une saison qui s’annonce très relevée en remportant le slalom géant de Sölden devant ses rivales, la Suissesse Lara Gut-Behrami et la Slovaque Petra Vlhova.

L’an dernier, Vlhova, lauréate du grand globe de cristal, avait réussi le doublé à Levi.

Après les deux courses à Levi, le cirque blanc se déplacera en Amérique de Nord avec une étape à Killington, au Vermont, les 27 et 28 novembre pour un slalom géant et un slalom chez les dames. Et la station de Lake Louise, en Alberta, accueillera deux descentes et un super-G du 3 au 5 décembre.