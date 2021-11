Après être monté sur le podium à 15 de ses 19 courses précédentes, Laurent Dubreuil a connu une rare déconvenue au 1000 mètres de la Coupe du monde de Stavanger, en Norvège, vendredi.

Simon Drouin La Presse

Son résultat ? 12e. Pas de quoi se flageller. « Il y a quelques années, j’aurais rêvé d’être déçu d’une 12e place ! », a souri le patineur de 29 ans quelques heures plus tard. « Ça ne fait pas si longtemps que je gagne des médailles ou que je finis dans le top 10 ou le top 5 au 1000 mètres. »

Spécialiste du 500 m, Dubreuil a élargi sa palette depuis deux ans, remportant le bronze au 1000 m aux deux dernières présentations des Championnats du monde.

Son style est sans compromis. Il décolle comme une bombe et « survit » sur les 200 derniers mètres. Après avoir réalisé une marque mondiale sur 600 m la semaine dernière en Pologne, où il a conclu au 5e rang, le Québécois a de nouveau joué son va-tout vendredi. Encore premier après 600 m, il a perdu sa belle allure dans l’ultime demi-tour pour finir sur les vapeurs d’essence.

De son propre aveu, il n’avait pas les jambes qui l’ont conduit deux fois sur le podium au 500 m la semaine dernière.

Je ne mentirai pas, ce n’était pas ma meilleure course. Je n’ai pas été capable d’exécuter exactement ce que je voulais faire. Je ne me sentais pas aussi bien physiquement. Je me sentais un peu à plat. J’espère que ce n’était qu’une mauvaise journée et que l’énergie va revenir. Laurent Dubreuil

Sans pouvoir s’expliquer cette baisse de régime depuis son arrivée en Norvège, il conservait sa belle humeur.

« Si je veux essayer de rester positif, c’est une mauvaise course pour trois bonnes. Ce n’est pas stressant. Je ne suis qu’à 56 centièmes de la victoire. Même si j’ai fini 12e, je suis très proche des meilleurs. […] Ce n’est pas un désastre, même si c’est clair que ce n’est pas ma meilleure course. »

Antoine Gélinas-Beaulieu et Vincent De Haître, les deux autres Canadiens en lice, ont conclu au 15e et au 18e rang.

« Ils ne sont pas imbattables »

Les Néerlandais ont monopolisé le podium comme la semaine dernière. À l’issue d’une course très serrée, Thomas Krol s’est imposé dans la dernière paire, devançant Kai Verbij et Kjeld Nuis par respectivement deux et huit centièmes.

« Ils sont vraiment bons, mais ils ne sont pas imbattables », a analysé Dubreuil, qui pointe maintenant au neuvième rang du classement sur la distance. « Il y a des années où Krol et Nuis — parfois avec [Pavel] Kulizhnikov [17e vendredi] — sont nettement une coche au-dessus. Ils étaient souvent une seconde devant le quatrième ou le cinquième. Là, ils gagnent, mais par la peau des fesses. Je suis à cinq dixièmes avec une course qui ne me satisfait pas du tout. Ils sont clairement les meilleurs au monde en ce moment, mais ils sont à portée de main. »

Toutes compétitions confondues, Dubreuil n’avait pas été exclu du top 10 depuis sa 15e place au deuxième 500 m de la Coupe du monde d’Heerenveen, en janvier. Il s’était classé neuvième quelques heures plus tard au 1000 m.

Au 1000 mètres, j’ai besoin d’une bonne course dans une bonne fin de semaine pour gagner des médailles. Ce n’est pas inquiétant. Ce n’est pas une super course, mais je ne suis pas loin. Je sais que les jambes vont revenir et que je vais être capable d’en gagner cette année aussi. Laurent Dubreuil

Dubreuil s’alignera sur le premier de deux 500 m samedi. Jumelé au Russe Viktor Mushtakov dans la huitième paire, il aura le couloir extérieur, ce qui devrait le favoriser.

Du côté féminin, Valérie Maltais a pris le 20e et dernier rang au 1000 m. La championne canadienne a fini à 3,84 secondes de la médaillée d’or, l’Américaine Brittany Bowe.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, ARCHIVES REUTERS Valérie Maltais

« J’avais un peu les jambes chargées par le 5000 mètres que j’avais fait une heure et demie avant, a relevé la Québécoise. J’ai fait le maximum que je pouvais pour bien me remettre entre les courses. […] Je me sentais bien, mais aussitôt que j’ai fait le départ, je sentais qu’il me manquait un peu d’explosivité. »

Toujours en phase d’entraînement en vue des Coupes du monde 3 et 4 à Salt Lake City et Calgary, Maltais se réjouissait surtout de sa troisième position dans le groupe B au 5000 m. Son chrono lui aurait valu le neuvième rang dans le groupe A. Elle a ajouté cette épreuve à son programme à la dernière minute puisqu’il compte au classement combiné avec le 3000 m.

« Mon seul objectif était de ne pas partir trop vite. J’ai réussi à le faire et même à accélérer à la fin de la course. J’ai certainement des choses à aller chercher dans le 5000 qui vont m’aider au 3000. »

En congé samedi, Maltais prendra le départ du 1500 m dimanche.