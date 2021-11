Deux skieurs suisses non vaccinés exclus

(Genève) Deux skieurs suisses qui ne veulent pas être vaccinés contre la COVID-19 rateront la première descente de la saison à la Coupe du monde de Lake Louise, en Alberta, puisque le Canada autorise l’accès à son territoire uniquement aux visiteurs internationaux qui ont reçu deux doses.

Graham Dunbar Associated Press

Les Suisses Urs Kryenbühl et Ralph Weber ont écrit sur leurs réseaux sociaux jeudi qu’ils avaient récupéré après avoir été infectés par la COVID-19 et qu’ils ne veulent donc pas être vaccinés avant les épreuves qui se dérouleront à Lake Louise les 27 et 28 novembre.

Le statut vaccinal pourrait être un enjeu de taille pour les athlètes qui pratiquent des sports d’hiver à l’approche des Jeux olympiques de Pékin, qui commenceront le 4 février 2022.

La Chine a indiqué qu’elle imposera une quarantaine obligatoire de 21 jours — qui se tiendra en plein cœur de la portion européenne de la saison de la Coupe du monde de ski alpin — à tous les athlètes, dirigeants et travailleurs qui n’ont pas reçu les deux doses de vaccin avant leur arrivée aux JO.

« Je ne veux pas être étiqueté comme étant un complotiste ou quelque chose du genre, mais nous vivons à une période très étrange, a noté Weber, qui est âgé de 28 ans, sur son site internet. Les scénarios de films de science-fiction qui étaient considérés jusqu’ici comme invraisemblables sont maintenant une réalité.

« Le Canada n’a que faire du fait que tu aies récupéré ou non… Donc, à contrecœur, je dois me retirer des courses à Lake Louise », a-t-il ajouté.

Lake Louise accueillera également trois épreuves féminines de la Coupe du monde de ski alpin, du 3 au 5 décembre.

« J’ai pris la décision de ne pas me faire vacciner pour le moment », a confié Kryenbühl, un skieur âgé de 27 ans qui a précisé avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19 il y a quelques mois.

Weber a mentionné qu’il avait obtenu son diagnostic positif il y a quelques semaines, et qu’il avait ressenti des symptômes tels que de la fièvre, de la fatigue ainsi qu’une perte de l’odorat et du goût.

Les deux skieurs ont ajouté qu’ils entameront leur saison au Colorado. Le complexe de Beaver Creek accueillera une descente et un super-G masculins du 3 au 5 décembre.

Les dirigeants d’équipe avaient été prévenus lors d’une visioconférence organisée par la Fédération internationale de ski plus tôt cet automne que la double vaccination était la meilleure solution afin d’éviter des ennuis à la frontière au Canada et ailleurs dans le monde.