(Pékin) Le Canada a bouclé le premier week-end de la saison de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste avec une récolte de deux médailles.

La Presse Canadienne

Le Québécois Pascal Dion s’est adjugé la médaille de bronze sur 1000 m dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Pékin, en Chine.

Dion, qui est âgé de 27 ans, a franchi la distance en une minute et 26,621 secondes, soit un millième de seconde de moins que le Japonais Kazuki Yoshinaga.

Il a cependant été devancé dans l’ordre par le Sud-Coréen Hwang Daeheon et le Russe Semen Elistratov.

Il s’agissait de la première médaille du Montréalais dans une épreuve individuelle en Coupe du monde depuis la saison 2016-17, et de sa deuxième en carrière. La précédente, en argent, avait été acquise sur 1000 m à la Coupe du monde de Gangneung, en Corée du Sud, en 2017 — il s’agissait d’une épreuve-test en vue des Jeux olympiques de PyeongChang.

« Ç’a été un long parcours ; j’ai l’impression que je progresse vraiment depuis deux ans. Je pense simplement qu’on n’a pas pu l’observer l’an dernier à cause de la pandémie de COVID-19. Je n’aurais jamais cru pouvoir me rendre aussi loin ce week-end, surtout que la compétition était calquée sur le format des championnats du monde », a d’abord évoqué Dion.

Je suis agréablement surpris. Pascal Dion

Pour sa part, Charles Hamelin n’a pu lutter pour une place en finale du 1000 m en raison d’un problème d’équipement qui n’a pu être corrigé avant que les officiels donnent le signal du départ de la course.

Boutin songe à larguer le 1500 m

Chez les dames, la Québécoise Kim Boutin s’est contentée de la cinquième et dernière place de la finale B sur 1000 m. Sa compatriote, Courtney Sarault, n’a pu franchir les quarts de finale sur la distance. Sarault, de Moncton, avait gagné l’argent sur 1500 m samedi.

« Les deux premières journées se sont bien déroulées. Je sentais toutefois que j’avais un peu moins de jambes en fin de semaine — j’ai pris du repos l’an dernier —, mais je crois que plus la saison va avancer, mieux je me sentirai », a confié Boutin.

La Sherbrookoise âgée de 26 ans a tout de même admis qu’elle avait des croûtes à manger avant de retrouver la forme qui lui avait permis de briller aux Jeux de PyeongChang en 2018.

« Je n’ai pas pu m’exprimer sur 500 m, donc je ne peux pas dire que c’est un week-end réussi. Je m’attendais à avoir un peu moins de jambes sur les deux autres distances [1000 m et 1500 m]… Ç’a fait mal de finir à l’arrière, et même à la limite de me faire larguer par le peloton. Je ne suis pas habituée à ça, mais étant donné les circonstances — je n’étais pas sur la patinoire il y a six mois —, donc c’est un gros plus, avec le sourire », a résumé la triple médaillée olympique.

Je suis en bonne position, et il me reste juste à peaufiner le tout pour me préparer en vue des Jeux olympiques [de Pékin]. Kim Boutin

En ce sens, Boutin en a profité pour indiquer qu’elle songeait à modifier son programme lors de la prochaine escale de la Coupe du monde le week-end prochain à Nagoya, au Japon.

« C’est super taxant sur les jambes, donc il y a de très grandes chances pour que je m’absente du 1500 m afin de me concentrer sur le 500 m et le 1000 m », a-t-elle dit.

Enfin, le relais féminin et le relais mixte ont été limités à la finale B, terminant en deuxième et troisième places, respectivement.