(Calgary) Deux records ont été réédités à l’occasion de la deuxième journée des Championnats canadiens longue piste 2021, alors qu’Isabelle Weidemann et Ted-Jan Bloemen ont tous deux remporté leur deuxième titre en autant de jours à l’Anneau olympique de Calgary.

La Presse Canadienne

Pour la deuxième fois de suite aux Championnats canadiens — les précédents ont eu lieu en 2019 —, Weidemann a amélioré le record national du 5000 mètres féminin.

Son temps de 6 : 46,81 a amélioré par plus de cinq dixièmes de seconde l’ancienne marque que l’athlète d’Ottawa avait établie deux ans plus tôt.

« Aujourd’hui, je me suis bien mieux concentrée sur ma course dans les quelques premiers tours pour m’assurer que j’étais efficace et que je prêtais attention à mes repères techniques », a déclaré Weidemann.

« C’est sûr que le 5000 mètres devient une course très difficile quand tu commences à souffrir un peu, mais c’est formidable de pouvoir patiner à la maison devant ma famille et je suis contente de la constance que j’ai affichée jusqu’ici cette saison. »

La seule autre concurrente en lice était la patineuse d’âge junior Laura Hall, de Salmon Arm, CB, qui a mis la main sur la médaille d’argent après avoir franchi la ligne d’arrivée en 7 : 22,61.

Le podium du 10 000 mètres masculin a été identique à celui de la distance de fond disputée la veille. Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a filé vers un record de piste de l’Anneau olympique, complétant les 25 tours plus rapidement que tous les autres patineurs de l’histoire qui sont passés par les installations de Calgary en vertu d’un temps de 12 min 41,55 s.

« C’était tout un effort ! C’est tellement facile dans le 10 000 mètres de céder à la fatigue, mais j’ai juste essayé d’avoir des pensées positives, de pousser pour passer au travers et de rester convaincu que j’allais être capable d’aller jusqu’au bout », a analysé Bloemen.

« J’ai senti que j’étais tout près de pouvoir m’accrocher et réaliser un record du monde, mais j’ai quand même établi un record de piste ici aujourd’hui et c’est une sensation agréable. Je ne veux rien faire de différent cette saison étant donné que j’ai remporté la médaille d’or aux derniers Jeux olympiques dans cette distance. »

Ses coéquipiers et partenaires d’entraînement Graeme Fish, de Moose Jaw, et Jordan Belchos, de Toronto ont tous deux affiché leur meilleur temps cette saison, soit 12 min 49,33 s et 13 min 02,75 s respectivement, pour rafler l’argent et le bronze.

La troisième journée des Championnats canadiens longue piste mettra de l’avant d’imposants groupes de concurrents autant au 1000 mètres féminin qu’au 1000 mètres masculin.