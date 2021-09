(Pierrefonds) Les patineurs Vanessa James et Eric Radford ont remporté la médaille d’argent en couple aux Internationaux classiques d’automne 2021, vendredi.

La Presse Canadienne

En avril dernier, Radford, double champion du monde et triple médaillé olympique, a annoncé qu’il sortait de sa retraite pour patiner avec le Canada une fois de plus. Cette fois, il a patiné avec sa nouvelle partenaire, championne européenne et médaillée aux Mondiaux lorsqu’elle représentait la France.

Les Japonais Riku Miura et Ryuichi Kihara ont gardé la première place pour gagner la médaille d’or grâce à une récolte de 204,06 points. Les Canadiens ont montré un total de 184,01 points alors que les Américains Ashley Cain-Gribble et Timothy Leduc ont complété le podium (170,64).

Sous la musique de Harry Styles, James et Radford ont amorcé leur programme avec un bon triple twist et ils ont effectué à la perfection un triple Salchow lancé. Ils ont toutefois éprouvé des difficultés lors des sauts en parallèle, alors que James a chuté et n’a pas exécuté un saut.

« Évidemment, nous nous attendions à mieux », a laissé entendre Radford, qui est âgé de 36 ans.

James, une patineuse de 33 ans née à Toronto, a ajouté que pour elle, « c’est une leçon pour apprendre à contrôler le stress ».

Les Québécois Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont pris le quatrième rang, avec 169,91 points, tandis que les Québécois Lori-Ann Matte et Thierry Ferland ont conclu la compétition au septième échelon.

Dans le programme libre féminin, la Chypriote Marilena Kitromillis a décroché la médaille d’or devant deux Sud-Coréennes : Young You et Seoyeon Ji.

La Britano-Colombienne Emily Bausback s’est avérée la meilleure Canadienne, grimpant de la neuvième à la septième place. L’Ontarienne Gabrielle Daleman a pointé en huitième position alors que l’Ontarienne Alison Schumacher a obtenu le 10e rang.

En danse sur glace, les médaillés de bronze aux Mondiaux Piper Gilles et Paul Poirier occupent actuellement le sommet du classement après l’épreuve de danse rythmique (83,35 points).

Les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz sont deuxièmes, devant les Américains Caroline Green et Michael Parsons.

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha se sont hissés en quatrième position. Les duos canadiens Carolane Soucisse et Shane Firus ainsi que Haley Sales et Nikolas Wamsteeker suivent respectivement aux cinquième et sixième échelons.

Les trois participants à la compétition masculine sont Canadiens.

Après le programme court, Conrad Orzel devance Bennet Toman et Beres Clements.

La compétition se terminera samedi, au Sportplexe de Pierrefonds.