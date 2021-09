Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen

Beaudry et Sorensen médaillés d’argent au Trophée de Lombardie

(Bergame) Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen, de Montréal, ont gagné l’argent en danse sur glace au Trophée de Lombardie, dimanche.

La Presse Canadienne

Les trois premiers duos sont restés inchangés après la danse rythmique de samedi.

Charlene Guignard et Marco Fabbri, d’Italie, ont prévalu avec 205,35, les Canadiens ont suivi avec 185,26 et Sara Hurtado et Kirill Khaliavin, d’Espagne, ont terminé troisièmes avec 180,98.

« Nous avons commis quelques petites erreurs, a dit Sorensen. Cela dit, c’est encore tôt dans la saison et nous allons juste grandir à partir d’ici. »

Alicia Fabbri de Terrebonne et Paul Ayer de Calgary ont pris la 12e place.

« C’était vraiment incroyable de reprendre la compétition, a dit Fabbri. Ça fait deux ans qu’il n’y a pas eu d’évènement international.

« Les choses sont revenues à la normale avec les concurrents et les juges, a t-elle ajouté. Et avoir des spectateurs donne un coup d’adrénaline à la performance. »