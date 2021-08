Pascal Dion et Kim Boutin remportent le 1000 mètres

(Montréal) Pascal Dion et Kim Boutin ont remporté respectivement les troisièmes et dernières épreuves masculines et féminines de 1000 mètres des Championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste, samedi.

La Presse Canadienne

Dion s’est imposé en 1 : 25 611, tout juste devant Steven Dubois (1 : 25 634) et Alphonse Ouimette (1 : 26 876).

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Pascal Dion

« J’étais confiant de ma stratégie aujourd’hui, a mentionné Dion. Je savais que j’avais les jambes donc dès que j’ai vu une opportunité dans la course j’ai fait un dépassement pour aller en avant. Quand je me suis ramassé en avant il y avait beaucoup d’accrochages et une chute en arrière, mais je n’ai pas vraiment été affecté par ça.

« Je sentais Steven revenir donc j’ai fait un tracé défensif pour essayer de garder ma première position. »

Dubois avait devancé Dion lors des deux premières épreuves de 1000 m du championnat et il a remporté la couronne sur cette distance.

Du côté des dames, Boutin (1 : 29 188) a enregistré une deuxième première place de suite au 1000 m, défaisant cette fois en finale la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault (1 : 29 259) et une autre patineuse québécoise, Alyson Charles (1 : 29 499).

« La finale que j’ai accomplie — de rester deuxième et de voir comment Courtney était pour finir la course avant de faire mon dépassement — c’était un bon défi », dit Boutin.

En vertu de ses deux victoires et de sa récolte de 20 000 points sur cette distance, Boutin obtient la couronne de championne nationale du 1000 m. La Sherbrookoise a aussi mis la main sur le titre du 500 m à la suite des courses de mercredi.

« J’ai fait quelques petites erreurs dans mon premier 1000 m, mais j’ai beaucoup appris de ces erreurs-là, a admis Boutin. Ça s’est très bien passé mercredi et aujourd’hui et ça fait trois bonnes positions dans le 1000 m, ce qui est super pour moi dans le classement. »

Les Championnats canadiens de patinage de vitesse courte piste se termineront dimanche avec la présentation de troisièmes épreuves sur 500 m et 1500 m.

Les classements généraux sont calculés sur la base des deux meilleurs résultats de course sur trois dans les deux meilleures distances de chaque patineur.

Chez les hommes, Dubois devance pour l’instant Dion avec 36 000 points contre 30 389. Jordan Pierre-Gilles est troisième, avec 24 797 points.

Charles Hamelin s’est retiré de la compétition mercredi, après avoir subi une commotion cérébrale lors d’une chute le week-end dernier.

Chez les dames, Boutin domine le classement général avec un score parfait de 40 000 points. Florence Brunelle occupe le deuxième rang avec 30 496 points, devant Charles (27 277) et Sarault (26 949).

Les Championnats canadiens de patinage de vitesse servent notamment à déterminer la composition de la délégation qui participera aux Coupes du monde, cet automne, et aux sélections nationales en prévision des Jeux olympiques de Pékin.