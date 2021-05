Sports d'hiver

Patinage artistique

La plus belle victoire de Guillaume Cizeron

À 4 ans, le patineur artistique français Guillaume Cizeron se demandait s’il était une fille ou un garçon. Au primaire, ses journées étaient faites de violences et d’insultes. À 13 ans, il cognait sa tête sur les murs en espérant créer des électrochocs qui le transformeraient en hétérosexuel. Aujourd’hui âgé de 26 ans, le vice-champion olympique et quadruple champion du monde publie un récit bouleversant, Ma plus belle victoire.