Les Canadiens Thierry Ferland et Lori-Ann Matte ont pris le sixième et dernier rang de la compétition, vendredi.

Les Canadiens en action au deuxième jour du Trophée mondial par équipe de patinage artistique ont tous terminé en fin de classement, vendredi, à Osaka, au Japon.

Sportcom

À l’issue du programme court en couple, Lori-Ann Matte et Thierry Ferland (54,91 points) ont pris le sixième et dernier rang de la compétition dominée par les Russes Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov (73,77 points).

En danse libre, Shane Firus et Carolane Soucisse (97,86 points) ont eux aussi terminé sixièmes où se sont encore des représentants russes qui l’ont emporté.

Matte et Ferland, de Lévis, étaient en action sur une glace internationale pour une première fois cette saison, ce qui a ajouté au stress habituel comme ils l’ont constaté.

« On s’est quand même bien sentis malgré l’erreur dans le saut, a reconnu la patineuse. C’était notre première compétition de l’année et aussi notre première grosse compétition internationale, alors on a décidé de s’amuser et de profiter du moment. »

Ferland avait pour sa part des sentiments partagés après la prestation.

« Pour ce qui est de la performance générale, on est quand même contents, même si on en voulait plus. On avait plus un objectif de bien se sentir, de gérer notre stress et de faire ce qu’on faisait à l’entraînement. On a réussi pour la majorité des éléments, malgré les petites erreurs. De façon générale, on est contents. »

Au programme libre du solo masculin, les deux Canadiens en lice, Roman Sadovsky et Nam Nguyen ont fini 10e et 11e, respectivement.

L’équipe canadienne est provisoirement au sixième rang avec un total de 42 points. La Russie (91 points) occupe la tête du classement devant les États-Unis (83 points) et le Japon (78 points).

Les programmes libres en solo féminin et en couple seront disputés samedi en conclusion de ce Trophée mondial par équipe.