Sports d'hiver

Championnats du monde de patinage artistique

Une médaille pour Gilles et Poirier

Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont causé une belle surprise samedi à Stockholm en remportant la première médaille du Canada aux Championnats du monde de patinage artistique. Le duo a décroché la troisième place en danse sur glace derrière les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalopov et les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue.