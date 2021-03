La planchiste Elizabeth Hosking a conclu la meilleure saison de sa carrière en demi-lune en prenant le cinquième rang de la Coupe du monde d’Aspen, dimanche, au Colorado.

Sportcom

Hosking a d’abord obtenu le troisième meilleur résultat de la première manche grâce à ses 72,00 points. Elle a toutefois été devancée au tour suivant et a glissé en cinquième place. À sa dernière présence sur la piste, la Québécoise a manqué de rotation à son dernier saut, ce qui a provoqué son unique chute de la journée et qui l’a aussi empêchée d’améliorer son pointage.

« Je suis extrêmement contente de ma performance », a néanmoins déclaré Elizabeth Hosking à Sportcom. Même si elle a eu à lutter la fatigue en cette fin de saison, cela n’a pas influencé sa préparation en vue de la finale. « C’est sûr que je voulais avoir le plus de repos possible pour m’assurer d’être prête, mais je savais ce que j’avais à faire. J’avais un peu de fatigue accumulée, mais c’était le cas pour tout le monde. »

La championne du monde Chloé Kim a une fois de plus eu le dernier mot, dimanche, avec une note de 90,50 points. L’Espagnole Queralt Castellet (86,00 points) a tout tenté pour la déloger, mais a chuté à son ultime tentative, assurant du même coup la victoire à l’Américaine. La Japonaise Sena Tomita a complété le podium avec 82,50 points.

C’est la deuxième fois de sa carrière qu’Elizabeth Hosking se hisse parmi le top-5 d’une Coupe du monde de demi-lune. Elle avait également fini cinquième en 2019, à la Coupe du monde de Mammoth Mountain.

Celle qui a pris le septième rang de la finale des Championnats du monde la fin de semaine dernière reviendra maintenant à la maison pour une première fois depuis le 3 janvier dernier, alors qu’elle quittait pour entamer la saison en Suisse. Elle était ensuite restée en Europe pour s’entraîner en vue des deux compétitions qui ont été présentées à Aspen.

« Ça fait 76 jours que je suis partie de la maison. Ça fait un petit bout que je suis loin ! » a-t-elle souligné. « Je reviens extrêmement fière de moi et ç’a été ma meilleure saison. J’ai gagné une Coupe européenne, j’ai terminé septième aux Championnats du monde et cinquième à une Coupe du monde. Ça me motive beaucoup et je veux me rendre sur le podium. »