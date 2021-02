Le Québécois Éliot Grondin flottait sur un nuage jeudi, et pour cause. Il a décroché la médaille de bronze en snowboardcross aux Championnats du monde de surf des neiges d’Idre Fjäll, en Suède.

Alexandre Geoffrion-McInnis

La Presse Canadienne

« Je n’ai pas encore réalisé ce qui vient de se passer. Je me suis retrouvé en finale contre deux des gars qui étaient mes idoles de jeunesse ; j’ai eu la chance de courir contre eux, et je me suis retrouvé sur le podium avec eux. C’est un peu fou. Je dirais que j’ai un peu l’impression d’être dans un rêve en ce moment », a convenu Grondin en visioconférence.

Grondin, de Saint-Romuald, a concédé la victoire à l’Espagnol Lucas Eguibar en super-finale. L’Autrichien Alessandro Haemmerle a obtenu la médaille d’argent. Deux adversaires qu’il connaît bien.

« Je m’entraîne beaucoup avec les deux gars qui m’ont battu (Eguibar et Haemmerle), et ce sont souvent les gars qu’on retrouve en super-finale. Je suis chanceux de pouvoir m’entraîner avec eux et d’évoluer comme ça », a-t-il confié.

« Ça les tracasse (les meneurs), parce que nous sommes deux ou trois planchistes qui montons rapidement. Ils commencent à avoir un peu plus peur », a-t-il ajouté, le sourire accroché aux lèvres.

Il s’agit d’ailleurs de son meilleur résultat en carrière aux Mondiaux de surf des neiges, après sa 27e position acquise en 2019 à Solitude, une station de ski de l’Utah.

Le planchiste âgé de 19 ans connaît une bonne séquence dernièrement après avoir fini deuxième en snowboardcross à la Coupe du monde de Chiesa in Valmalenco, le 23 janvier. Des performances qu’il attribue à son expérience, mais aussi à sa maturité physique.

« J’ai travaillé très fort l’été dernier avec mon préparateur physique et ça paraît ; je me sens plus fort sur ma planche et je suis un peu plus lourd, donc ça aide », a-t-il reconnu.

Son compatriote Liam Moffatt a été éliminé en petite finale et s’est contenté de la huitième place au cumulatif, tandis que Kevin Hill, de Chilliwack, en C. -B., n’a pu franchir les quarts de finale.

Grondin sera de retour en piste vendredi pour prendre part à l’épreuve de snowboardcross par équipes mixtes. Le principal intéressé a cependant indiqué qu’il ignorait l’identité de sa coéquipière en vue de l’épreuve.

Chez les dames, la Britannique Charlotte Bankes a triomphé, devant l’Italienne Michela Moioli et la Tchèque Eva Samkova, dans l’ordre.

Les Canadiennes Maryeta Odin et Zoe Bergermann ont abouti aux 14e et 21e échelons, respectivement.