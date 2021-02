(Cortina D’Ampezzo) Le combiné alpin féminin qui devait lancer les Championnats du monde de ski alpin, lundi, a été reporté en raison d’importantes chutes de neige, qui ont aussi obligé les organisateurs à repousser de mardi à jeudi le super-G masculin, afin de laisser plus de temps pour déblayer la piste.

Andrew Dampf

Associated Press

C’est un départ laborieux pour cet évènement déjà privé des amateurs en raison des mesures sanitaires adoptées par l’Italie pour vaincre la pandémie de COVID-19.

Un mètre de neige est tombé depuis dimanche, tandis que davantage de précipitations étaient attendues lundi, rendant impossible la création d’une surface dure et fiable.

Les prévisions météorologiques sont meilleures pour mardi.

Le début de ces Mondiaux a été repoussé à mardi, avec le super-G féminin. Le combiné féminin a été repoussé jusqu’à lundi prochain.

Les pistes pour les épreuves de vitesse sont différentes pour les hommes et les femmes et les travaux sur celle utilisée par le plateau féminin ont commencé plus tôt.

Plus de 300 travailleurs se sont affairés toute la nuit et une partie de la journée afin de retirer toute la neige sur les pistes.