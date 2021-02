La Québécoise Cendrine Browne s’est classée 37e au sprint libre de la Coupe du monde d’Ulricehamn présenté samedi, en Suède. Un résultat en deux temps qui laisse présager de bonnes choses pour le reste de la saison.

mathieu fontaine

Sportcom

La fondeuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a conclu la séance de qualification à 1,81 seconde de la Norvégienne Kristin Austgulen (3 min 33,90 s), 30e et dernière participante à accéder à la phase éliminatoire.

« Je dirais que je suis excitée et déçue en même temps. J’étais très proche aujourd’hui [samedi] et c’est sûr que j’aurais aimé ça me qualifier pour la suite, mais ça demeure un bon résultat pour ce genre de course », a indiqué Browne, ajoutant au passage qu’elle se sent plus à l’aise dans les épreuves de distance.

L’athlète de 27 ans était également bien heureuse d’avoir retrouvé un bon niveau de forme, elle qui avait éprouvé des difficultés la semaine dernière, à Falun (Suède). « J’ai eu une petite fatigue après la première Coupe du monde, mais je suis de retour en pleine forme et je pense que ce résultat le prouve. Je me sens bien présentement et je veux être en mesure de maintenir ça en vue des prochaines semaines », a-t-elle poursuivi.

Également de cette compétition, Katherine Stewart-Jones et Laura Leclair ont respectivement pris les 42e et 44e échelons lors des qualifications.

L’Albertaine Maya MacIsaac-Jones a récolté le meilleur résultat canadien du jour à l’épreuve féminine en terminant 18e. « C’est motivant pour toute l’équipe de voir les bons classements. Ça nous encourage à continuer à travailler fort et ça donne une belle ambiance dans l’équipe », a mentionné Browne au sujet de la performance de sa coéquipière.

Maja Dahlqvist et Johanna Hagstroem ont signé le doublé pour la Suède en obtenant respectivement l’or et l’argent à l’issue de la finale. L’Américaine Jessie Diggins a quant à elle pris le troisième rang.

Du côté masculin, Antoine Cyr pointe au 60e échelon de l’épreuve remportée par le Suédois Oskar Svensson.

Les membres de la formation canadienne de ski de fond seront de retour à l’action dimanche pour prendre part au sprint par équipe.