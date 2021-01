Pour la toute première fois de sa carrière en Coupe du monde, Arnaud Gaudet est parvenu à faire son chemin jusqu’aux quarts de finale, ce qui lui a procuré le sixième rang de l’épreuve de slalom en parallèle présentée samedi, à Moscou, en Russie.

mathieu fontaine

Sportcom

Fier de son accomplissement, le jeune homme de 20 ans avait peine à cacher sa joie à l’issue de la compétition. « Je suis pas mal content ! C’est mon premier top 16 cette saison et en plus, j’ai réussi à passer une ronde éliminatoire pour la première fois, alors je ne peux pas demander mieux », a-t-il lancé avec un sourire dans la voix.

Septième à l’issue des qualifications, Gaudet est ensuite parvenu à vaincre le Sud-Coréen Sangho Lee lors des huitièmes de finale. Le planchiste de Montclam s’est finalement avoué vaincu au tour suivant, face à l’Italien Edwin Coratti, éventuel médaillé de bronze.

« Ça s’est vraiment bien passé dans les qualifications et j’ai eu une très bonne première run éliminatoire. Par contre, j’ai manqué de vitesse sur le plat dans les quarts de finale et je n’ai pas été capable de rattraper Edwin [Coratti]. J’ai regardé la reprise et il a fait une course impeccable, alors je n’avais pas vraiment de chance de le rejoindre », a analysé celui qui avait remporté le bronze au slalom géant en parallèle des Championnats du monde juniors en décembre.

Arnaud Gaudet quittera donc la capitale russe avec le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. Une performance qui n’aurait pas été possible sans tout le travail effectué à l’entraînement au cours des dernières semaines.

« J’ai eu un début de saison difficile et je suis vraiment content de rebondir aujourd’hui (samedi). Je me suis beaucoup entraîné récemment et j’ai vraiment gagné en confiance. Quand je suis arrivé ici, j’étais prêt à tout arracher ! »

Le Russe Dmitriy Karlagachev a vaincu le Slovène Zan Cosir en grande finale pour remporter sa première victoire au niveau international.

Pour leur part, Jules Lefebvre et Sébastien Beaulieu ont pris les 26e et 36e échelons, respectivement.

Même s’il n’a pu accéder à la phase éliminatoire réservée aux 16 meilleurs athlètes, Lefebvre était somme toute satisfait de sa prestation. « Je suis content d’avoir marqué quelques points malgré des conditions difficiles, mais je constate qu’il me reste du travail à faire pour élever mon niveau en slalom et pour accéder aux finales », a indiqué le Montréalais.

« J’éprouve des problèmes en slalom depuis un bout de temps. J’ai eu un bon haut de parcours, mais j’ai commis une grosse erreur en bas et ça ne pardonne pas sur ce genre de parcours », a quant à lui commenté Beaulieu.

Les surfeurs de l’équipe canadienne reprendront l’action la fin de semaine prochaine, à l’occasion de la Coupe du monde de Lac Bannoïe (Russie).