Après avoir terminé 13e de l’épreuve de format sprint plus tôt cette semaine, Chris Del Bosco avait affirmé vouloir en faire davantage sur la piste, ce qu’il a réussi avec brio, samedi. Le Montréalais a récolté son meilleur résultat de la saison avec une septième place à la Coupe du monde d’Idre Fjäll, en Suède.

Sportcom

La neige abondante a compliqué la tâche des organisateurs de l’évènement tout au long de la semaine, si bien que les skieurs ont dû attendre 48 heures avant de finalement pouvoir renouer avec l’action.

Chris Del Bosco a démontré sa forme d’entrée de jeu en prenant le 20e échelon des qualifications, avant de franchir les deux premières manches à élimination directe avec succès. Sa quatrième place en demi-finale l’a ensuite relégué en petite finale, où il s’est classé troisième.

« J’ai connu une bonne journée ! Ça faisait assez longtemps que je n’avais pas atteint les demi-finales, alors je suis content de ma performance. Je suis arrivé tout juste à court, mais je me sens très bien en vue des prochaines courses, en espérant pouvoir faire encore mieux ! » a indiqué Del Bosco après l’épreuve.

Le Britanno-Colombien Reece Howden a été couronné à l’issue de la journée, lui qui a remporté la grande finale devant le Suisse Jonas Lenheer et l’Allemand Niklas Bachsleitner.

Également en action du côté masculin, Jared Schmidt s’est classé 27e lors des qualifications, mais a vu son parcours prendre fin en huitièmes de finale.

« Même si j’ai été éliminé au premier tour éliminatoire, je suis content de ma performance. J’étais très proche dans cette course et c’est un grand pas dans la bonne direction pour moi. J’ai bien exécuté mon plan de match et ça m’a permis d’accéder au top-32 », a fait savoir celui qui termine finalement 29e.

Sa sœur Hannah était quant à elle de l’épreuve féminine. La skieuse de Mont-Tremblant a conclu les qualifications en 17e place, à 1,11 seconde du 16e et dernier rang donnant accès aux rondes éliminatoires.

Alizée Baron et Marielle Berger Sabbatel ont signé le doublé pour la France en grande finale. L’actuelle meneuse au classement mondial de la discipline, la Suisse Fanny Smith, a complété le podium.

Chris Del Bosco, Jared Schmidt et Hannah Schmidt dévaleront le parcours d’Idre Fjäll une dernière fois dimanche, alors qu’une séance de qualifications sera suivie d’une troisième finale.