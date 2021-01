Les gens parlent des Jeux olympiques. Oui, j’ai hâte d’y aller, mais quand je m’entraînais l’été dernier, je n’y pensais pas. Un an et demi, c’est trop loin. Mentalement, j’ai besoin de quelque chose de plus proche pour rester dans le coup. La carotte, il faut que je puisse la voir.