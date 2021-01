Le Québécois Jasey-Jay Anderson et l’Ontarienne Megan Farrell ont vu leur parcours s’arrêter contre les futurs gagnants à la Coupe du monde par équipe de surf des neiges de Bad Gastein, mercredi, en Autriche. Les Canadiens ont pris le 15e rang de la compétition par équipe de slalom en parallèle.

Sportcom

La paire canadienne a d’abord devancé Gian Casanova et Ladina Jenny de l’équipe Suisse 3. Une fois en ronde des huitièmes de finale, Canada 1 s’est avoué vaincu face à Andreas Prommegger et Claudia Riegler d’Autriche 1, qui s’imposeront plus tard en finale contre Stefan Baumeister et Cheyenne Loch d’Allemagne 1.

Anderson, premier en piste, a accusé un retard de près d’une seconde et demie sur son adversaire autrichien en raison d’une sortie de parcours. Une fois qu’il a franchi la ligne d’arrivée, Farrell n’a pu être en mesure de rattraper Riegler dans son relais.

« J’ai ajusté mes fixations afin que ce soit plus agressif dans les virages, car il y en avait quatre qui étaient longs, sauf que ça n’a pas eu l’effet espéré. C’était trop difficile dans les virages courts. J’ai encore quelques ajustements à faire. Ma coéquipière a connu une excellente première manche (contre les Suisses) et je n’ai pas pu lui rendre la pareille au deuxième tour », a soutenu Anderson, ajoutant que Farrell s’était bien battue pour réduire l’écart qui la séparait de Riegler.

À l’image d’Anderson qui est âgé de 45 ans, Riegler fait elle aussi partie du club des quarantenaires du circuit avec ses 47 printemps.

Les Russes Dmitry Loginov et Sofia Nadyrshina ont complété le podium. L’équipe Canada 2 formée de Darren Gardner et de Katrina Gerencser a été éliminée en première ronde éliminatoire contre la formation Autriche 4. Ils se sont classés en 20e place.

Moscou accueillera le prochain arrêt du circuit de la Coupe du monde à la fin du mois.