Des sept athlètes canadiens inscrits à la Coupe du monde masculine de slalom en parallèle de Bad Gastein (Autriche), aucun n’a été en mesure de se qualifier pour le tableau final de l’épreuve, mardi. Le vétéran Jasey-Jay Anderson a été le meilleur représentant du pays avec une 30e place.

Sportcom

Le sextuple olympien a manqué sa place dans les 16 athlètes retenus pour la ronde éliminatoire par un peu plus de deux secondes au combiné des deux descentes de qualification.

« J’espérais finir dans le top 16, a-t-il avancé. Je suis content de ma première manche qui a été solide et la deuxième était prometteuse, sauf que ma prise de risques a causé une erreur insurmontable. En fin de compte, je suis quand même satisfait de ma performance. »

Le planchiste de Lac-Supérieur avait des questionnements avant de faire son retour dans le circuit international, lui qui s’était classé 31e, samedi, au slalom géant en parallèle de Scuol, en Suisse.

Son temps des derniers mois a été réparti entre l’entraînement, la fabrication de skis et de planches de son entreprise, les tâches à sa fermette et la vie familiale, le tout avec les défis imposés par le confinement. Malgré cela, les doutes de celui qui n’aime pas faire les choses à moitié ont été de courte durée.

« Ça faisait plus d’un an que je n’avais pas fait de slalom. Je suis arrivé ici avec l’esprit très ouvert en sachant que ça pourrait mal se passer, mais j’ai fait deux bons entraînements juste avant mon arrivée à Bad Gastein et cela a m’a donné confiance et haussé mes attentes. »

Les Québécois Arnaud Gaudet (Montcalm), Jules Lefebvre (Montréal) et Sébastien Beaulieu (Sherbrooke) ont fait un tir groupé, alors qu’ils se sont respectivement classés 34e, 35e et 36e.

Les finales de l’épreuve seront disputées plus tard mardi. Une épreuve de slalom en parallèle par équipe est prévue mercredi au même endroit.