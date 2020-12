Le délai de 40 minutes m’a un peu déstabilisée et on a eu le temps de refroidir. La FIS a pressé le citron pour que l’on continue à skier et à rouler les duels. J’ai un peu été prise au dépourvu. Ça n’a pas été nécessairement ma meilleure préparation en haut de parcours. Je n’ai pas pris le temps de respirer et d’avoir une visualisation à mon goût.