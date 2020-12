Lieux iconiques du sport

Holmenkollen, la plus grosse fête du ski de fond

L’effort et la fréquence cardiaque sont au maximum pour les fondeurs au sommet d’une montée. À leur arrivée, ils cherchent leur souffle dans un nuage de fumée dans lequel se mêlent suie et odeurs de barbecue, le tout au son des cloches et des encouragements des dizaines de milliers de spectateurs. Bienvenue au stade de ski de fond et de saut à ski d’Holmenkollen, à Oslo, en Norvège.