(Idre Fjäll) Après s’être qualifié de justesse la veille, Laurent Dumais a terminé au 10e rang de l’épreuve des bosses à Idre Fjäll, en Suède, à l’occasion de la deuxième Coupe du monde de la saison. Aussi de cette finale, Gabriel Dufresne s’est classé 13e.

Dumais avait obtenu le dernier billet disponible pour cette ronde finale réservée aux 16 meilleurs skieurs des qualifications vendredi. Le Lévisien de 24 ans a su revenir en force samedi matin en obtenant une note de 79,00 points.

« Ça m’a quand même aidé d’avoir du repos entre les qualifications et les finales. En regardant les résultats, je savais quels points je devais travailler pour bien réussir ma descente. Je savais sur quoi me concentrer et il ne restait plus qu’à y aller », a dit Laurent Dumais.

En étant le premier skieur à s’élancer, Dumais se doutait bien qu’il allait être difficile de participer à la super finale. Il se dit tout de même satisfait de sa performance, qui augure bien pour la suite du calendrier.

« Je suis très heureux d’être du top 10 et j’espérais en faire partie avant ma descente », a ajouté celui qui avait signé une 17e place la semaine passée à Ruka. « Je ne voulais pas me préoccuper des autres et je voulais simplement me concentrer sur ma descente. »

Son coéquipier Gabriel Dufresne a quant à lui obtenu une note de 78,52 points pour prendre le 13e rang.

« Je ne pense pas avoir réussi à faire une descente incroyable, mais j’ai maximisé mon potentiel avec ma position. Une 13e place reste un bon résultat et ça se prend bien en ce moment, sauf que ça va prendre plus que ça dans le processus de qualification olympique », a-t-il affirmé.

Le Français Benjamin Cavet a décroché la médaille d’or grâce à ses 83,71 points en grande finale, tandis que l’Australien Brodie Summers (81,84 points) et l’Américain Nick Page (81,28 points) ont obtenu l’argent et le bronze.

Vendredi, lors des qualifications, Elliot Vaillancourt a fini 39e et Kerrian Chunlaud, 45 e . Rappelons que Mikaël Kingsbury est sur la touche pour quelques semaines en raison d’une blessure.

Du côté féminin, Justine Dufour-Lapointe a été la seule Canadienne à accéder à la ronde des finales après que sa sœur Chloé se soit classée 18e et Valére Gilbert 38e.

Justine Dufour Lapointe, qui a conclu la dernière Coupe du monde au pied du podium, avait quant à elle reçu le neuvième meilleur résultat des qualifications vendredi. La skieuse de 26 ans n’a toutefois pas été en mesure de remonter la pente et de se qualifier pour la super finale. Elle pointe au 13e rang samedi avec 73,51 points.

Une fois de plus, c’est la Française Perrine Laffont qui a triomphé. Ses 82,53 points lui ont permis de mettre la main sur une deuxième médaille d’or cette année et une huitième de suite à l’épreuve des bosses. La Japonaise Anri Kawamura (80,61 points) a suivi avec l’argent, puis l’Américaine Hannah Soar (78,63 points) est venue compléter le podium.

Un format loin d’être idéal

Les skieurs masculins ont ensuite pris part aux qualifications des duels, où Laurent Dumais a chuté à sa première descente. « J’ai complètement manqué d’énergie et ça n’a pas bien été. C’était un format bizarre de faire les finales et d’embarquer directement dans les rondes préliminaires des duels ensuite. On passe d’un haut niveau de stress à un moment de repos avant de reprendre les descentes à haute intensité », a-t-il souligné.

Gabriel Dufresne a aussi éprouvé des difficultés dans cette deuxième épreuve. Il a remporté son premier duel, puis a perdu le second en ronde de 32. « Ç’a été plus dur de repartir après la finale. Ça vient un peu tacher ma journée et disons que ça finit moins bien. »

Kerrian Chunlaud a été stoppé à la ronde des 32 et Elliot Vaillancourt s’est incliné à son premier duel.

L'épreuve féminine sera disputée dimanche. Valérie Gilbert, Justine et Chloé Dufour-Lapointe seront en action.