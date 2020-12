COVID-19

Norvège, Suède et Finlande renoncent aux épreuves de ski de fond en décembre

(Stockholm) Les équipes suédoise et finlandaise de ski de fond emboîtent le pas à la Norvège et n’aligneront aucun représentant sur les deux prochaines étapes de Coupe du monde de ski de fond programmées en décembre à Davos et Dresde en raison des risques liés à la COVID-19, ont annoncé mercredi les fédérations.