Jules Burnotte et ses coéquipiers de l’équipe nationale de biathlon ont pris le 14e rang du relais 4 x 7,5 km disputé dimanche, à l’occasion de la seconde Coupe du monde de Kontiolahti, en Finlande. Ce résultat a du même coup permis aux Canadiens de réintégrer le top-15 au classement des nations.

SPORTCOM

« Nous avons été capables de maintenir la cadence imposée par les autres équipes, tant au tir que sur les skis. Ça nous permet aussi de remonter au classement, alors nous sommes contents de la performance », a indiqué Burnotte, qui a jumelé ses efforts à ceux de Christian Gow, Scott Gow et Adam Runnalls lors de cette épreuve.

Au final, le quatuor canadien a conclu à 3 min 54,6 s de la formation norvégienne et du premier rang. Les Suédois (+39,2 secondes) et les Allemands (+51,7 secondes) ont respectivement pris les deuxième et troisième échelons.

Désigné comme premier relayeur de l’équipe canadienne, Burnotte a connu un excellent départ, mais s’est ensuite buté à un parcours des plus ardus. « J’ai bien parti ça, mais j’ai rapidement perdu de la vitesse en ski. Le parcours est difficile et je ne crois pas être dans une forme idéale pour y performer, mais c’est déjà bien mieux que ma dernière course ! », a confié le Sherbrookois qui avait connu une première sortie difficile dimanche dernier.

Les choses se sont également améliorées au tir, où il a été pénalisé quatre fois. « Ç’a bien été aussi. J’ai eu une bonne vitesse et une bonne stabilité, je suis content que ça tienne », a-t-il poursuivi.

Encouragé par sa prestation de dimanche, Jules Burnotte espère poursuivre sa progression à Hochfilzen, en Autriche, où il se rendra lundi afin de participer aux deux prochaines Coupes du monde de biathlon. « Il reste du travail à faire en ski, mais avec ce que j’ai pu faire aujourd’hui, je crois que je suis sur la bonne voie », a-t-il conclu.

Les premières épreuves de la Coupe du monde d’Hochfilzen sont prévues vendredi.