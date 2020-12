(Montréal) Victime d’une fracture de deux vertèbres, le skieur acrobatique Mikaël Kingbsury ratera le début de la saison de la saison de Coupe du monde samedi, à Ruka, en Finlande.

Simon Drouin

La Presse

Le champion olympique de bosses s’est brisé les vertèbres T4 et T5, dans la région thoracique, lors d’un entraînement sur la piste de compétition, dimanche.

Kingsbury, 28 ans, s’est blessé en chutant à l’atterrissage sur le saut du haut, à un endroit où la piste semblait endommagée, selon un communiqué.

« J’avais bien réussi mon saut, mais j’ai atterri au mauvais endroit et en tentant de me protéger le plus possible, c’est finalement mon dos qui a pris le plus gros du choc », a expliqué l’athlète de Deux-Montagnes dans ce communiqué. « La bonne nouvelle, c’est que les fractures sont sur la pointe arrière des vertèbres du milieu du dos, donc mon système nerveux n’a pas été touché. »

Kingsbury, qui était sur une série de 109 départs consécutifs depuis ses débuts sur le circuit en 2010, devrait être absent pour une période de quatre à six semaines. Il ratera donc les trois premières épreuves de la saison à Ruka et à Idre Fjäll (12 et 13 décembre).

Le quadruple champion mondial et auteur de 63 victoires en Coupe du monde est de retour au Québec pour se soigner et commencer sa réadaptation.

Une compétition de bosses est prévue vendredi à Ruka, où 11 Canadiens sont inscrits.

Kingsbury s’adressera aux médias en après-midi.