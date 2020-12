Tyson Langelaar est un patineur canadien de longue piste. Il a mis en ligne cette vidéo tournée à Gap Lake dans le Parc national de Banff, en Alberta.

La Presse

L’Alberta a de la difficulté à contenir la pandémie de COVID-19 et les athlètes ne savent pas où s’entraîner.

Langelaar et d’autres membres de l’équipe nationale sont allés s’entraîner dehors, dans un environnement beaucoup plus esthétique que l’Ovale olympique, la patinoire de longue piste intérieure de Calgary.

« Beaucoup de plaisir avec les amis ! On a trouvé de la glace et on se débrouille avec ce qu’on a… » a tweeté Langelaar, pince-sans-rire.