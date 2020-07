Surf des neiges: enfin le temps de sortir les planches

Encore une fois cette année, la crème de la crème du surf des neiges canadien s’entraînera chez Maximise, à Sainte-Agathe-des-Monts. Et c’est sous l’oeil attentif de Maxime Héneault, fondateur et entraîneur-chef du centre national d’entraînement, que Laurie Blouin, Maxence Parrot et Sébastien Toutant, entre autres, s’entraîneront au cours de la saison estivale.