Le nouveau projet de Seb Toots

Un avant-goût avait fait le tour de la planète snowboard il y a une dizaine de jours. On y voit «Seb Toots», comme il est désormais connu partout dans le monde, maîtrisant une rampe d'escalier installée sur un très mince lit de neige. On l'y voit aussi rater son coup, souvent, tomber dans les marches, sur les paliers. Les risques du métier.

Quand on l'a croisé au Centre sportif de l'Institut national du sport, il était attablé avec son complice et caméraman attitré, Maxime Messier. Les manteaux étendus un peu partout, l'ordinateur en évidence, programme de montage ouvert. Les deux passionnés s'en allaient ensuite tourner des séquences d'entraînement en gymnase avant de partir vers Sainte-Agathe pour braver le froid, planche aux pieds.

«Les marches sont gigantesques. Je sais que c'est beaucoup de travail d'avoir les permis pour être là, je sais tout l'argent que Red Bull a mis pour faire ça. Comme athlète, il y a de la pression: si je ne suis pas capable de faire le rail, il n'y a pas de projet.

«La permission qu'on avait était pour une journée seulement. Est-ce que j'allais être capable de tout faire en une journée? Des fois, quand je fais des tournages en ville, ça prend plusieurs jours avant de réussir ton coup. Mais tout s'est fait assez vite.»

Toutant décrit le contexte. Rien pour faire baisser les battements cardiaques, même pour le champion olympique de Big Air. C'était à la base l'idée de Red Bull, qui a ensuite choisi le planchiste québécois pour incarner le projet.

Red Bull avait dépêché six caméramans et photographes et commandé 20 tonnes de neige. Il n'y en avait pas dans les rues de Philadelphie au moment du tournage, peu après le jour de l'An. Il a fallu improviser. Un tournage du genre exigeait aussi une équipe d'urgence complète: policiers pour la circulation, sécurité pour le site, ambulanciers. Ajoutez à cela un physio et un médecin, au cas où. On l'oubliait presque, Red Bull avait carrément créé et installé une rampe temporaire au milieu des marches iconiques, qui n'en avaient pas.

Et pour ajouter la touche finale, la scène avait lieu en pleine heure de pointe du matin, à l'endroit le plus touristique de la ville. Une fortune du budget promo de Red Bull. Et au sommet de la rampe, un planchiste seul, Sébastien Toutant, qui a tout intérêt à réussir son stunt.

«Quand on a réussi à avoir la shot, ça donnait la même impression que de gagner une compétition», a dit Toutant.

Maxime Messier était là aussi. Il avait la responsabilité d'aller chercher les images brutes, au coeur de l'action. «Ce qui était le plus fou, c'était avant dans le VR. Il était super détendu. Quand il est sorti, tout le monde avait les doigts croisés. Il fallait que ça se passe. Il est monté, il l'a fait. C'était fou.»

«J'étais stressé, mais d'un autre côté, j'étais excité d'être peut-être le seul rider au monde qui pouvait faire ça.»

Se démarquer

En jasant avec lui, on comprend bien que Toutant n'est pas un compétiteur comme les autres. Ses vidéos de planche à neige dans les rues de villes et autres endroits connus contribuent à son image autant que les nombreuses médailles. Peut-être encore plus même. Il profite d'ailleurs d'une année postolympique moins chargée côté compétitions pour se consacrer à ses projets vidéo.

Cette vidéo tournée à Philadelphie est la première de plusieurs qui seront publiées sur sa page YouTube. Il vise à en ajouter une nouvelle toutes les une ou deux semaines et à créer un engouement. On pourra apprendre à connaître son entourage, s'immiscer dans sa vie, et faire de la planche avec lui dans les plus beaux endroits du monde.