Alex Harvey termine neuvième à son retour à la compétition

Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, a parcouru la distance en un temps de 35 : 26,8. Il a franchi la ligne d'arrivée 31,4 secondes derrière le Français Maurice Manificat, qui a gagné la médaille d'or (34 : 55,4).

Le Norvégien Simen Hegstad Krueger a remporté la médaille d'argent (34 : 56,5) et son compatriote Didrik Toenseth a complété le podium (35 : 04,1).

Harvey a connu un très bon départ, affichant le cinquième meilleur temps au premier passage intermédiaire. Il a ensuite glissé au 11e échelon lors des deux passages suivants avant de conclure la course en neuvième place.

« C'est ma meilleure course de distance de la saison, a indiqué le triple olympien. J'avais un très bon sentiment aujourd'hui et j'ai l'impression que je vais à nouveau dans la bonne direction. Je veux continuer à m'améliorer jour après jour et si j'y parviens, je pourrai viser le top-5 aux Championnats du monde. »

Après avoir raflé une 30e médaille en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, lors du deuxième arrêt de la saison, en novembre, Harvey a décidé de se retirer du prestigieux Tour de Ski et il est rentré au Québec pour profiter d'une pause mentale.

« J'avais besoin d'arrêter d'être en colère envers moi-même et je n'étais pas capable d'avoir une pensée positive, a affirmé l'athlète de 30 ans. Je ne pouvais pas réaliser ça sur la route, pendant que je compétitionnais, alors j'ai pris une bonne pause mentale chez moi. Maintenant, je sais que je dois simplement laisser les choses se produire. »

Len Valjas, de Toronto, a pris le 57e échelon (37 : 26,5) alors que Bob Thompson, de Thunder Bay, en Ontario, a terminé au 77e rang (39 : 12,0).

Du côté féminin, au 10 kilomètres style libre, la Norvégienne Therese Johaug a remporté les grands honneurs grâce à un chrono de 25 : 48,2. Sa compatriote Astrid Uhrenholdt Jacobsen a gagné la médaille d'argent (26 : 11,0) alors que la Suédoise Ebba Andersson a conclu l'épreuve en troisième position (26 : 13,1).

Dahria Beatty, de Whitehorse, au Yukon, était la seule Canadienne à prendre part à cette course. Elle n'a pu faire mieux qu'une 56e place en vertu d'un temps de 29 : 42,9.

Le Canada sera absent des relais féminin et masculin de dimanche.