Premier podium de la saison pour Alex Harvey

La victoire est allée à l'Italien Federico Pellegrino, qui a conclu l'épreuve en trois minutes 19,14 secondes. Il a devancé le Norvégien Emi Iversen (3:19,61) et Harvey (3:19,85).

Quatrième au moment d'aborder la dernière ligne droite, Harvey a réalisé une poussée énergique pour doubler par l'extérieur le Norvégien Sindre Bjornestad Skar et s'assurer la troisième place.

«C'est un des parcours sur le circuit qui est le plus dur physiquement et il me convient bien avec un "finish" à haute vitesse, a expliqué Harvey à Sportcom. Je suis content de voir que les efforts investis à l'entraînement cet été pour retrouver un bon niveau en sprint rapportent. Je voulais retrouver cette corde à mon arc, surtout pour des courses par étapes comme en fin de semaine.»

Le dernier podium de Harvey en sprint remontait à sa victoire à Québec en mars 2017. Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges totalise maintenant 27 podiums en Coupe du monde.

Les Canadiens Andy Shields (3:22,22) et Russell Kennedy (3:22,84) n'ont pas franchi les qualifications, se classant respectivement 60e et 64e.

Auparavant, les Suédoises Jonna Sundling et Stina Nilsson ont réalisé un doublé lors du sprint féminin 1,3 km. L'Américaine Sadie Bjornsen est montée sur la troisième marche du podium.