Louis Bouchard prend du galon chez Ski de fond Canada

Bouchard a notamment été l'entraîneur de l'équipe nationale de la Coupe du monde au cours des huit dernières années, et il dirige également le Centre national d'entraînement du Mont Sainte-Anne.

«Je suis excité d'avoir cette opportunité et j'ai hâte de voir des skieurs d'élite représenter le Canada sur la scène internationale», a dit Bouchard.

Il travaillera en étroite collaboration avec Erik Braaten, qui a été entraîneur dans le système norvégien au cours des six dernières années et qui en sera à sa première expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale. Son rôle consistera à encadrer les athlètes en développement du pays, dans le but ultime de les guider vers le podium sur la scène internationale.

«Louis et Erik sont des entraîneurs expérimentés qui offriront une supervision optimale des entraînements et des compétitions aux athlètes de nos équipes nationales. Ensemble, ils représentent un bon mélange d'expérience, de connaissances et de sagesse pour nos athlètes et nos entraîneurs», a déclaré Nicolas Lemyre, conseiller en haute performance de Ski de fond Canada.

Basé à Québec, Bouchard sera chargé de diriger l'équipe de la Coupe du monde et de surveiller l'entraînement quotidien des athlètes dans l'Est du Canada.

Pour sa part, Braaten, qui sera établi à Canmore, en Alberta, se joindra à Bouchard pour certaines courses de la Coupe du monde ainsi que les Championnats du monde. Il sera aussi responsable de diriger les athlètes basés dans l'Ouest du pays.