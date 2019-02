Wendy Holdener conserve son titre au combiné des Mondiaux

STEVE DOUGLAS Associated Press Are, Suède

La Suissesse s'était classée cinquième de la descente et a concédé du temps à Vlhova dans la partie supérieure du slalom. Elle était à égalité avec la skieuse slovaque après le troisième point de contrôle, mais elle a rattrapé son retard dans la dernière ligne droite.

Holdener, qui a également remporté l'épreuve par équipe aux Jeux olympiques de PyeongChang l'an dernier, a maintenant remporté la médaille d'or à trois championnats majeurs consécutifs. Elle est la cinquième femme à remporter deux titres mondiaux consécutifs au combiné.

La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a terminé troisième, à 0,45 seconde de Holdener.

Tout semblait en place pour permettre à Holdener de conserver son titre puisque ses deux plus sérieuses rivales - Mikaela Shiffrin et Michelle Gisin - n'ont pas pris part à la compétition. Shiffrin, qui a remporté le super-G mardi, a fait l'impasse sur cette épreuve pour garder son énergie en vue du slalom géant et du slalom la semaine prochaine, tandis que Gison est à l'écart de la compétition à cause d'une blessure au genou.

De plus, le parcours de la descente de l'événement a été raccourci en raison d'une visibilité réduite, ce qui confère aux spécialistes du slalom, comme Holdener, un avantage crucial.

Elle était en bonne position après une bonne course en descente, devancée seulement par Ramona Siebenhofer, Ilka Stuhec et Mowinckel. Corinne Suter a fini à la quatrième place, mais elle a décidé de ne pas participer au slalom.

La Canadienne Roni Remme s'est retrouvée sous les projecteurs en partant troisième du slalom et s'est maintenue en tête jusqu'à ce que Vlhova, huitième après la descente, la déloge. Elle s'est finalement classée cinquième. Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a terminé au 14e rang.

Holdener s'est exécutée deux skieuses plus tard et elle s'est emparée d'un avantage de 0,30 seconde sur Vlhova. Cette priorité a rapidement disparu.

Mais sous les bruyants encouragements des partisans suisses, Holdener l'a rattrapée et a franchi l'arrivée devant Vlhova.

Mowinckel a conservé la troisième place, avec 0,04 seconde d'avance sur Siebenhofer, meneuse après la descente.

La gagnante de l'événement est déterminée en additionnant les temps de la descente et du slalom sur un parcours raccourci.

Avec sept skieuses, dont Lindsey Vonn, ayant choisi de ne pas prendre part à la manche de slalom, le nombre de participantes a été réduit à 26.

Cela n'aide pas la cause d'une épreuve qui est déjà menacée alors que la Fédération internationale de ski décidera de l'avenir de la discipline olympique d'origine du ski alpin, introduite aux Jeux d'hiver de 1936.

La FIS pourrait remplacer le combiné alpin par des courses en slalom parallèle lors des prochains Jeux olympiques et des championnats du monde.

Le combiné masculin est présenté lundi.