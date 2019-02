Mikaela Shiffrin gagne le super-G , Lindsey Vonn chute

ANDREW DAMPF Associated Press Are, Suède

Quelques secondes après que Shiffrin eut complété sa performance victorieuse au super-G des championnats du monde de ski alpin, Vonn a été victime d'une vilaine chute.

Vonn a chevauché une porte en déséquilibre et elle a finalement abouti dans les filets de sécurité.

Heureusement, Vonn a pu se relever et descendre la piste après avoir reçu les soins du personnel médical.

«Croisons-nous les doigts et souhaitons lui bonne chance. C'était moche comme chute, a précisé Shiffrin lors d'une entrevue en s'adressant à la foule au bas de la piste. Elle est entrée solidement dans les filets. Espérons qu'elle va bien.»

Vonn, meneuse de tous les temps pour les victoires en Coupe du monde féminine, a annoncé la semaine dernière qu'elle se retirerait après avoir disputé le super-G et la descente aux championnats du monde en raison de douleurs chroniques aux genoux.

Pour Shiffrin, double championne olympique qui n'est pas très loin derrière Vonn sur la liste des victoires de tous les temps, il s'agissait de sa première médaille majeure aux mondiaux dans une épreuve de vitesse.

Shiffrin a été imbattable en super-G toute la saison, remportant les trois épreuves de la Coupe du monde dans lesquels elle était inscrite et en tête du classement de la discipline.

Néanmoins, cette victoire n'a pas été sans complications: Shiffrin a dévié de la ligne de course dans la partie inférieure du parcours, a agité les bras en l'air pour ralentir et a franchi de peine et de misère la porte suivante, en touchant le côté.

Elle a terminé avec 0,02 seconde d'avance sur l'Italienne Sofia Goggia, championne olympique de descente. La Suissesse Corinne Suter a terminé troisième avec un retard de 0,05 seconde sur un parcours raccourci à cause des vents violents.

Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a signé la meilleure performance dans la camp canadien avec une 19e place, à 1,78 seconde de Shiffrin. Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a fini à la 21e position.