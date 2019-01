Serge Dugas: trois décennies sur les pentes

Dugas repartait vers le télésiège quand La Presse l'a intercepté sur la terrasse du chalet de la station. Entre la reconnaissance du parcours et la course, il s'était arrêté à peine quelques secondes dans le salon des athlètes pour attraper deux biscuits. Pas question pour lui de s'éterniser à l'intérieur. Beau temps, mauvais temps, sa vie se passe sur la montagne.

«C'est certain que ça m'a fait quelque chose. J'étais surpris de ma réaction parce que je ne suis pas comme ça. J'étais ému, mais j'étais content qu'il ait lui-même pris la décision. Je lui ai dit: "Tu as tellement de belles choses qui t'attendent à la maison."»

«Au début, j'ai dit: "Je ne suis pas intéressé." Piotr a rappelé. J'ai répondu: "Cinq mois, pas plus." Je suis encore là, 30 ans plus tard...»

Originaire de Magog, Serge Dugas ne se destinait pourtant pas à devenir entraîneur. «Ski bum», de son propre aveu, il donnait un coup de main dans l'organisation de la classique Adams' Memorial, course très populaire au mont Orford dans les années 60. Il a arrêté de skier pendant des années, alors qu'il travaillait dans les bars et à son école de voile sur le lac Memphrémagog.

Arrivé à l'aube, il avait pris la température ambiante et celle de la neige à quelques endroits stratégiques sur la piste, informations qu'il partagera plus tard avec les techniciens. Il s'était ensuite installé au bas d'un mur, pour donner ses conseils aux skieurs de l'équipe canadienne et à ceux d'autres nations.

En 2003, Turgeon a remporté la descente aux Championnats du monde de Saint-Moritz. «On était encore deux coachs, se souvient Dugas. Pour moi, c'était une première médaille aux Mondiaux. Pour ce que Mélanie pouvait faire comme entraînement à cause de son dos, ça tenait de l'exploit.»

Après sept ans avec les femmes, Dugas a rejoint son collègue Burkhard Schaffer avec l'équipe de vitesse masculine en 2005. Il a vécu l'époque dorée des Canadian Cowboys de Guay, François Bourque, Osborne-Paradis, Jan Hudec et John Kucera.

Aux JO de Turin, en 2006, les jeunes Guay et Bourque ont terminé quatrièmes. Aux Mondiaux d'Are, un an plus tard, Hudec a gagné l'argent en descente, où Guay a (encore) fini au pied du podium. En 2009, à Val-d'Isère, Kucera a enlevé le titre, succès inédit pour un Canadien jusque-là. Guay l'a imité deux ans plus tard à Garmisch-Partenkirchen. Aux JO de Sotchi, en 2014, Hudec a mis un terme à 20 ans d'attente en remportant l'argent au super-G.

«Le plus beau moment, ce sont les championnats du monde à Saint-Moritz, il y a deux ans, reprend Dugas. Je vais toujours m'en souvenir: Erik premier, Manny troisième en super-G. Et Erik deuxième [quatre jours plus tard] en descente. Avec trois gars au départ, tu vas chercher trois médailles sur six. C'est une bonne moyenne.»

Tâches multiples

Homme à tout faire, Dugas est un rouage essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de vitesse. En plus de l'aspect technique, ses tâches sont multiples: préparation des parcours, transport de l'équipement, conduite d'une camionnette de l'Alberta au Colorado d'une traite. Il a aussi la faculté de détendre l'atmosphère dans les moments tendus. «Tous les jours, j'essaie de créer un moment drôle.»

Sa fierté? Être le seul entraîneur de ski canadien certifié niveau 5. Après les Jeux de PyeongChang, ses huitièmes, il pensait bien rentrer dans ses terres. Mais l'entraîneur-chef Schaffer et Guay l'ont convaincu de revenir pour une autre saison, sa 29e.

«Serge, c'est le gars solide, toujours à l'heure, d'humeur égale, a souligné Guay la veille de l'annonce de sa retraite. Tu sais qu'il va travailler fort, que ça aille bien ou mal. Je l'apprécie beaucoup l'hiver, mais l'été, sur les glaciers, c'est incroyable comment il travaille fort. Il n'est pas jeune non plus; j'aimerais bien avoir sa santé à 67 ans!»

Mais Serge Dugas n'est pas prêt à s'arrêter définitivement. Au printemps, il participera à un camp organisé par Guay pour le groupe de ski de sa fille au mont Édouard. Et en novembre, à Lake Louise, il pensait déjà au retour de Thompson et d'Osborne-Paradis. «Ils auront besoin d'aide, il faudra retravailler leur confiance. Il y en a, de l'ouvrage à faire!»