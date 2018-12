Ilka Stuhec complète le balayage à Val Gardena

Associated Press Val Gardena, Italie

Après sa victoire mardi en descente, Stuhec a retranché cinq centièmes de seconde au temps de Tina Weirather, du Liechtenstein, et Nicole Schmidhofer, d'Autriche, qui ont terminé à égalité en deuxième place.

Stuhec a raté l'intégralité de la dernière campagne après s'être déchiré le ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'une chute survenue à l'entraînement sur le glacier de Pitztal, en Autriche. Un an plus tôt, Stuhec avait remporté l'or aux Championnats du monde de Saint-Moritz, en Suisse, et avait obtenu le globe de cristal en descente.

Il s'agissait de la neuvième victoire de Stuhec en Coupe du monde, et de sa troisième en super-G.

La Suissesse Jasmine Flury a abouti au pied du podium, à un centième de seconde de la médaille de bronze. La Norvégienne Ragnhild Mowinckel a complété le top 5.

Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a terminé en 15e position, à 0,83 seconde, tandis que Roni Remme, de Collingwood, en Ontatio, et Valérie Grenier, d'Ottawa, n'ont pu compléter la compétition.

Mikaela Shiffrin est demeurée en tête du classement général de la Coupe du monde, en dépit du fait qu'elle s'est absentée des épreuves de Val Gardena afin de se concentrer sur les prochaines courses techniques - sa spécialité. L'Américaine dispose d'un coussin de 330 points devant Schmidhofer.

Lindsey Vonn brillait aussi par son absence, mais elle devrait être de retour à la compétition le mois prochain.

Ces courses devaient initialement être présentées à Val-d'Isère, en France, le week-end dernier, mais l'absence de neige a forcé les organisateurs à déplacer ces événements.