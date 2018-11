Beat Feuz remporte la descente de Beaver Creek

Le Suisse Beat Feuz a fait fi des conditions de piste exécrables et trouvé la meilleure ligne de course pour remporter la descente, vendredi, à la Coupe du monde de ski alpin de Beaver Creek, au Colorado.

Feuz a franchi le parcours, qui fut écourté en raison des conditions météorologiques, en une minute et 13,59 secondes. Son compatriote Mauro Caviezel a terminé deuxième, à sept centièmes de seconde, tandis que le Norvégien Aksel Lund Svindal complétait le podium. Svindal avait remporté les deux descentes précédentes à Beaver Creek, avant que Feuz ne dompte la neige folle.

Benjamin Thomsen, d'Invermere, en Colombie-Britannique, fut le meilleur skieur canadien en vertu de sa 38e place, à 1,39 seconde de Feuz. Ses compatriotes Brodie Seger, de North Vancouver, Dustin Cook, de Lac-Sainte-Marie, James Crawford, de Toronto, et Sam Mulligan, de Vancouver, ont respectivement terminé 48e, 57e, 59e et 61e.

Les skieurs ont dû négocier avec les rafales, un ciel nuageux et du brouillard - parfois tous en même temps - sur l'exigeant parcours Birds of Prey. Plusieurs d'entre eux ont été victimes de violentes chutes, dont l'Allemand Thomas Dressen, qui a raté un atterrissage et terminé sa course dans un filet de sécurité. Dressen s'est blessé à un genou et a été transporté à l'hôpital par mesure préventive.