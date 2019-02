Kevin Drury obtient le bronze en ski cross en Allemagne

Drury, qui est monté sur le podium à trois reprises en Coupe du monde la saison dernière, a ainsi poursuivi sur sa lancée, après avoir remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde plus tôt ce mois-ci.

Le Torontois a pu mettre la main sur une médaille après que le Suisse Alex Fiva eut écopé d'un carton jaune pour un contact en super-finale, le disqualifiant et donnant ainsi l'avantage à Drury.

« J'ai commis une petite erreur au départ et je me suis retrouvé en troisième position, puis il y a eu des contacts entre Alex [Fiva] et moi, a expliqué Drury. Ç'aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, donc ce podium me laisse un goût amer. Je suis tout de même content de la tournure des événements d'aujourd'hui. »

Chez les dames, Marielle Thompson, de Whistler, en Colombie-Britannique, a abouti au pied du podium. Sa compatriote Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, s'est classée deuxième de la petite finale, pour terminer sixième. Phelan peut néanmoins se consoler puisqu'elle a battu la Suissesse Fanny Smith, qui est en tête du classement général.

Incapables de dépasser les quarts de finale, Brady Leman, de Calgary, et India Sherret, de Cranbrook, en Colombie-Britannique, ont fini chacun 11e, tandis que leur coéquipière Kelsey Serwa, de Kelowna, en Colombie-Britannique a pris le 12e rang.

Le Montréalais Christopher Del Bosco s'est fait éliminer en huitièmes de finales et a dû se contenter du 21e échelon.

Drury tentera de répéter son exploit dimanche, puisqu'une deuxième course aura lieu sur le même parcours.