Mikaël Kingsbury remporte l'or aux Mondiaux

Kingsbury a dévalé la piste de Deer Valley avec aisance pour remporter la médaille d'or lors de la super-finale des Championnats du monde de ski acrobatique, vendredi.

Le Québécois a obtenu un total de 84,89 points pour signer un deuxième titre mondial en descente simple et un premier depuis 2013. En 2015, en Autriche, il avait terminé deuxième alors qu'en 2017, en Espagne, il avait glissé au troisième échelon.

Le bosseur de Deux-Montagnes a dominé la première séance de qualifications ainsi que la finale pour obtenir son laissez-passer pour la super-finale, là où il a devancé l'Australien Matt Graham (81,94) et le Japonais Hara Daichi (81,66).

« La journée s'est très bien déroulée dans l'ensemble et je suis très satisfait de mon résultat, a affirmé Kingsbury. Depuis le début de l'année, mon objectif était d'être champion du monde et j'essayais de ravoir ce titre depuis 2013. »

Après des entraînements plus difficiles, notamment en raison des chutes de neige, Kingsbury a modifié sa stratégie avant de briller sous les réflecteurs à Deer Valley, une piste qu'il affectionne particulièrement.

« Deer Valley, c'est une course spéciale qui fait ressortir le meilleur des skieurs. C'est la piste la plus longue, c'est l'endroit où la compétition est la mieux organisée et c'est la meilleure foule du circuit. C'est assurément ma course favorite », a-t-il déclaré.

Après avoir surpris lors de la finale, le Québécois Philippe Marquis a récolté 79,50 points pour conclure la super-finale au sixième échelon.

Les Canadiens Laurent Dumais et Brendan Kelly n'ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale.

Du côté féminin, Justine Dufour-Lapointe, la seule Canadienne à prendre part à la super-finale, a pris la cinquième position en vertu d'un total de 71,25 points. Elle était elle aussi en quête d'un deuxième titre mondial en descente simple après sa victoire en Autriche, en 2015.

Dufour-Lapointe a profité de son passage à Deer Valley pour tenter un nouveau saut et même si elle n'a pu enrouler une médaille autour de son cou, l'athlète de 24 ans est très satisfaite de son résultat.

« Hier soir, j'ai décidé avec mon équipe que j'allais essayer un nouveau saut. C'était un gros défi pour moi parce que la dernière fois que j'avais tenté un nouveau saut, j'avais 13 ans, a fait valoir Dufour-Lapointe. J'étais stressée, mais j'ai puisé dans mon courage et je suis très fière de moi. C'est au-delà de cette compétition, c'est aussi pour mon futur. »

La Kazakhe Yulia Galysheva a mis la main sur la médaille d'or grâce à ses 79,14 points. Galysheva a eu le meilleur sur l'Australienne Jakara Anthony (78,99) et la Française Perrine Laffont (78,70).

Le parcours des Canadiennes Chloé Dufour-Lapointe, Sofiane Gagnon et Maia Schwinghammer s'est arrêté lors de la finale.

La compétition reprendra samedi avec les descentes en parallèle.

« Je me sens super bien et j'ai vu à quel point je pouvais aller vite. Ce sera un bon petit test demain, a ajouté Justine Dufour-Lapointe. J'ai enlevé un poids sur mes épaules et j'ai pu voir tout le potentiel que j'avais en moi. Maintenant, le reste va être du gâteau et je vais pouvoir m'amuser. »