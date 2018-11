Rosalind Groenewoud tire sa révérence

Spécialiste de la demi-lune, l'Albertaine de 28 ans a été championne du monde 2011, en plus de gagner sept médailles des X Games et neuf autres en Coupes du monde et Grands Prix.

Diminuée par les blessures au cours des quatre dernières saisons, Groenewoud s'était tout de même qualifiée pour les Jeux olympiques de 2014 et 2018, terminant dans le top-10 en chaque occasion.

Groenewoud avait aidé au mouvement pour faire admettre la demi-lune dans le programme olympique pour la première fois en 2014 à la suite du décès de la grande vedette canadienne Sarah Burke.