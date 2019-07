Maxence Parrot en rémission complète de son cancer

«Je suis extrêmement heureux d'annoncer que je suis en rémission complète!», a révélé Parrot. «J'ai fait un scan au CHU de Sherbrooke le 8 juillet et c'est alors que les médecins ont constaté que je n'avais plus aucune cellule cancéreuse dans mon corps. Je suis soulagé», a-t-il fait savoir par voie de communiqué. «J'aurai bien sûr des suivis médicaux à faire mais seulement aux quelques mois. C'est donc un retour à la vie normale. C'est une raison pour célébrer, c'était ma plus grosse compétition de la saison et je l'ai gagné.»

